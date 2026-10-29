Küresel ısınmaya şemsiyeli çözüm

Birçok kişi bunu tamamen bir hayal ürünü olarak görse de, Planetary Sunshade Institute (Gezegensel Güneş Şemsiyesi Enstitüsü) tarafından yayımlanan ve NASA araştırmacılarının da katkı sunduğu detaylı bir rapora göre, hızla düşen ağır yük roketi fırlatma maliyetleri sayesinde bu proje önümüzdeki 20 ila 40 yıl içinde gerçeğe dönüşebilir.

Uzaya milyonlarca ton malzeme taşınmasını gerektirecek olan bu devasa güneş jeomühendisliği projesi, Birleşik Krallık İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (ARIA) tarafından fonlanıyor. Ancak proje, beraberinde ciddi endişeleri de getiriyor. Eleştirmenler, binlerce roket fırlatmanın yaratacağı benzersiz uzay kirliliği risklerine dikkat çekiyor ve bu tür teknolojik müdahalelerin, sera gazı emisyonlarını acilen azaltma ihtiyacını gölgelediğini savunuyor.