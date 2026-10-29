Küresel ısınmaya şemsiyeli çözüm
Küresel ısınmaya karşı bilim kurgu filmlerini aratmayan bir çözüm giderek daha fazla ciddiye alınıyor: Uzaya devasa bir "güneş şemsiyesi" kurmak. Elon Musk'ın da geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği bu fikir, Dünya ile Güneş arasına yerleştirilecek bir kalkanla gezegenimizi 1°C soğutmayı hedefliyor.
Birçok kişi bunu tamamen bir hayal ürünü olarak görse de, Planetary Sunshade Institute (Gezegensel Güneş Şemsiyesi Enstitüsü) tarafından yayımlanan ve NASA araştırmacılarının da katkı sunduğu detaylı bir rapora göre, hızla düşen ağır yük roketi fırlatma maliyetleri sayesinde bu proje önümüzdeki 20 ila 40 yıl içinde gerçeğe dönüşebilir.
Uzaya milyonlarca ton malzeme taşınmasını gerektirecek olan bu devasa güneş jeomühendisliği projesi, Birleşik Krallık İleri Araştırma ve Buluş Ajansı (ARIA) tarafından fonlanıyor. Ancak proje, beraberinde ciddi endişeleri de getiriyor. Eleştirmenler, binlerce roket fırlatmanın yaratacağı benzersiz uzay kirliliği risklerine dikkat çekiyor ve bu tür teknolojik müdahalelerin, sera gazı emisyonlarını acilen azaltma ihtiyacını gölgelediğini savunuyor.
Yine de Dünya'nın kritik 1.5°C'lik ısınma eşiğini aşmaya doğru hızla ilerlemesi, bilim dünyasını bu fikre sıcak bakmaya itiyor. Cornell Üniversitesi'nden iklim bilimci Daniele Visioni gibi birçok uzman, eskiden ciddiye almadıkları bu uzay tabanlı kalkan yaklaşımının artık çok daha fazla bilimsel ilgiyi hak ettiğini; ancak pratik olarak uygulanmasının bu yüzyılın sonlarını bulabileceğini öngörüyor.
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