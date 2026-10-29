Plüton artık yalnız değil! Uzayın sınırında keşfedilen dev cisim
Şili'de bulunan NSF–DOE Vera C. Rubin Gözlemevi'ndeki bilim insanları, Plüton'un ötesinde yeni bir potansiyel cüce gezegen keşfetti. Güneş Sistemi'nin resmi olarak tanınan altıncı cüce gezegeni olmaya aday olan bu büyük nesne, Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde duyuruldu.
"2026 ED138" olarak adlandırılan bu yeni Neptün ötesi cisim, evrenin sınırlarına dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu keşif, gelişmiş gözlem teknolojilerinin Güneş Sistemi'nin en karanlık köşelerini bile aydınlatabildiğini bir kez daha kanıtladı. 2026 ED138'in yörüngesi, boyutu ve fiziksel özellikleri üzerindeki çalışmalar sürerken, gökbilimciler bu gök cisminin Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni ipuçları barındırabileceğini düşünüyor. Keşif, uzay araştırmalarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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