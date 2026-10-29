sabah
Teknokulis Haberler Plüton artık yalnız değil! Uzayın sınırında keşfedilen dev cisim

Plüton artık yalnız değil! Uzayın sınırında keşfedilen dev cisim

Şili'de bulunan NSF–DOE Vera C. Rubin Gözlemevi'ndeki bilim insanları, Plüton'un ötesinde yeni bir potansiyel cüce gezegen keşfetti. Güneş Sistemi'nin resmi olarak tanınan altıncı cüce gezegeni olmaya aday olan bu büyük nesne, Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde duyuruldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
PLÜTON ARTIK YALNIZ DEĞİL! UZAYIN SINIRINDA KEŞFEDİLEN DEV CİSİM
Giriş Tarihi: 29.10.2026 11:20

"2026 ED138" olarak adlandırılan bu yeni Neptün ötesi cisim, evrenin sınırlarına dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu keşif, gelişmiş gözlem teknolojilerinin Güneş Sistemi'nin en karanlık köşelerini bile aydınlatabildiğini bir kez daha kanıtladı. 2026 ED138'in yörüngesi, boyutu ve fiziksel özellikleri üzerindeki çalışmalar sürerken, gökbilimciler bu gök cisminin Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni ipuçları barındırabileceğini düşünüyor. Keşif, uzay araştırmalarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA