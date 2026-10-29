Plüton artık yalnız değil! Uzayın sınırında keşfedilen dev cisim

"2026 ED138" olarak adlandırılan bu yeni Neptün ötesi cisim, evrenin sınırlarına dair anlayışımızı genişletme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratan bu keşif, gelişmiş gözlem teknolojilerinin Güneş Sistemi'nin en karanlık köşelerini bile aydınlatabildiğini bir kez daha kanıtladı. 2026 ED138'in yörüngesi, boyutu ve fiziksel özellikleri üzerindeki çalışmalar sürerken, gökbilimciler bu gök cisminin Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair yeni ipuçları barındırabileceğini düşünüyor. Keşif, uzay araştırmalarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör