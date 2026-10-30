Havacılıkta devrim! Uçakları aylarca havada tutacak o kritik sır çözüldü

Ticari yolcu uçaklarının seyir yüksekliğinin iki katı olan yaklaşık 9.144 metre irtifada görev yapacak şekilde tasarlanan bu araçlar, gündüzleri güneş panellerinden elektrik üretirken gece uçuşlarını sürdürebilmek için fazla enerjiyi depolamak zorunda kalıyor. Araştırma lideri Craig Mascarenhas, bu uçaklarda anlık güç ihtiyacının düşük olduğunu, bu nedenle asıl odaklanılması gereken noktanın geceyi çıkaracak yüksek enerji yoğunluğu olduğunu vurgularken; günümüzde standart elektrikli otomobil bataryalarının 250 Wh/kg kapasite sunduğunu ve deneysel özel hücrelerin 400 Wh/kg seviyesine ulaştığını belirtiyor.

Hedeflenen 500 Wh/kg eşiği aşıldığında ve maliyetler düşürüldüğünde, NASA'nın uçuş maliyeti saati on binlerce doları bulan ER-2 gibi geleneksel yüksek irtifa uçaklarının yerini bu yeni sistemler alacak ve NASA ile MIT destekli Stratosferik Hava İklim Gözlem Sistemi (SACOS) kapsamında görev yapacak bu otonom uçaklar; kasırga takibinden atmosfer kimyasına, iklim araştırmalarından orman yangınlarının tespitine kadar birçok alanda kesintisiz ve düşük maliyetli veriler sağlayacak.