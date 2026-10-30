Plüton'a dev rakip! Uzayın derinliklerindeki akılalmaz sır

Bu önemli keşif, Şili'de 2. 682 metre yükseklikte bulunan ve dünyanın en büyük dijital kamerasına ev sahipliği yapan yeni Vera K. Rubin Gözlemevi'nin verileri sayesinde yapıldı. Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Matthew Holman, geliştirilen özel bir bilgisayar programıyla milyarlarca hareketli nesneyi analiz ederek ED138'i tespit etti. Washington Üniversitesi'nden Mario Jurić ile yapılan ek çalışmalarla, cismin son on yıllık yörüngesi bile başarıyla yeniden yapılandırıldı.

Çapının 600 ile 1. 500 kilometre arasında olduğu tahmin edilen ED138, şu an Güneş'e Plüton'dan çok daha uzak bir mesafede (yaklaşık 46 astronomik birim) yörüngede dönüyor. Bilim insanları, Güney Yarımküre'den gözlemlenebilmesi ve Samanyolu Galaksisi'nin yoğun yıldızları arasında kalması nedeniyle bu gök cisminin bugüne kadar saklı kaldığını belirtiyor. ED138'in resmi olarak cüce gezegen statüsü kazanabilmesi ve adlandırılabilmesi için boyutunun tam olarak ölçüleceği daha fazla gözleme ihtiyaç duyuluyor.