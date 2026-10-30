"Yıldız Fabrikası" evrenin en büyük sırrını ifşa etti!

Dünya'dan tam 161. 000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Samanyolu Galaksisi'nin yörüngesindeki uydu galaksilerden biri olan Büyük Macellan Bulutu'nda yer alan bu dinamik yıldız oluşum bölgesi, bilim insanları için eşsiz bir laboratuvar niteliği taşıyor. NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) işbirliğiyle yakalanan kareler, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda erken evrenin gizemlerini çözmek için de kritik bilimsel veriler sağlıyor.

N159 bölgesini astronomlar için bu kadar özel kılan temel faktör, Samanyolu'na kıyasla çok daha düşük bir "metallik" oranına sahip olması. Uzay bilimlerinde metallik, hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerin uzaydaki yoğunluğunu ifade ediyor. Ağır kimyasal elementlerin bu nadirliği, N159'un yapısını evrenin ilk dönemlerindeki koşullara mükemmel bir şekilde benzetiyor. Araştırmacılar, James Webb'in eşsiz kızılötesi görüş yeteneği sayesinde, o ilkel çevre koşullarında ilk nesil yıldızların nasıl doğup geliştiğini çok daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulacak.