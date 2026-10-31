Depreme dayanıklı kentler için gençlerden akıllı adım: Yapay zekalı cihaz bina kolonlarındaki korozyonu tespit ediyor

CİHAZ TAŞIYICI KOLONUNDAKİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİMİ OTOMATİK OLARAK ALGILIYOR

Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Akın Tanrıverdi de projeleriyle TEKNOFEST'te ikinci olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yakalandığını ve 5 yakınını kaybettiğini anlatan Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Sadece depremde değil, bina yağmurdan etkilenebilir, rutubet olabilir, nemden etkilenebilir. Bu nem korozyona yol açıyor. Cihaz aktif olarak inceliyor, sürekli izleme mevcut burada. Sürekli olarak izlediği için sürekli veri elde ediyor. Binanın taşıyıcı kolonundaki herhangi bir değişim nüksettiği zaman cihaz otomatik olarak bunu algılıyor, risk seviyesi belirliyor. Risk seviyesi belirledikten sonra arz ettiği öneme göre veya tadilat edilmesi gereken süre belirleniyor ve uyarı gönderiyor."

Samandağ ilçesinde 6 Şubat'taki depreme yakalanan ve 15 yakınını kaybeden 4. sınıf öğrencisi Ali Attar da cihazın AFAD gibi yetkili birimlerle entegre çalışırsa deprem sonrasında yıkılan veya hasar alan yapıların durumunun da anında tespit edilebileceğini vurguladı.