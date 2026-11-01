Türkiye'den uzay teknolojisine yerli ve milli hamle... Yurt dışına ihraç edilmeye başlandı!

Yakuphanoğlu, yaklaşık 2 yıl önce yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda cep telefonları ve işlemcilerin soğutulmasında, laboratuvarlardaki PCR cihazlarında, hassas aşı ve ilaçların muhafazası ile derin uzay araçlarının kesintisiz güç üretimi gibi alanlarda kullanılan termoelektrik jeneratör üretti.

Isı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bu jeneratör, elektrik enerjisi kullanarak hassas soğutma ve ısıtma gerçekleştiriyor. Bu termoelektrik jeneratörün verimliliğini ölçen cihaz yapmak için yaklaşık 1 yıl süren çalışma yürüten Yakuphanoğlu, çalışmaları sonucu "Termoelektrik Power Analiz Sistemi" adını verdiği cihaz ve yazılımdan oluşan sistem geliştirdi.

Yakuphanoğlu, termoelektrik jeneratörlerin bugün pek çok teknolojide kullanım alanı bulduğunu, bu nedenle bilim insanlarının daha verimli çalışan termoelektrik jeneratörler üretmek için kapsamlı araştırmalar yaptıklarını belirtti. Bu doğrultuda kendisinin de yarı iletken bir modül geliştirdiğini ifade eden Yakuphanoğlu, şunları kaydetti:

"Termoelektrik modülü ürettikten sonra bunun analizlerini yapmamız lazım. Yani bunun verimliliğini, elektriksel performansını ölçmeniz gerekir. Bu ölçümleri yaparken yerli ve milli cihaza ihtiyaç duyduk, böyle yerli bir cihaz ya da sistem Türkiye'de yoktu. Bu amaçla bunu Türkiye'de ilk olarak yerli üretelim dedik. Amacımız fikri, yüksek teknoloji ürününe dönüştürmekti. Termoelektrik Power Analiz Sistemi adını verdiğimiz bir sistem ürettik. Bununla ürettiğimiz termoelektrik modülün bütün elektriksel özelliklerini otomatik olarak analiz edebilir ve bunun performansını belirleyebilirsiniz. Bu cihazı şu anda dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettik, bilim insanları bunları şu anda kullanmaktadır."