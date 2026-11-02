Çölde bulunan gök taşından şaşırtan keşif! Mars'ın bilinmeyen geçmişine ışık tuttu

2022 yılında Mali'deki Sahra Çölü'nde bulunan gök taşı, toplam 798,5 gram ağırlığında sekiz parçadan oluşuyor. Araştırmacılar, kaya içerisindeki zirkon kristallerini uranyum-kurşun yöntemiyle inceleyerek yaşını yaklaşık 4,11 milyar yıl olarak hesapladı. Farklı bir tarihlendirme yöntemiyle yapılan analiz de kayanın 4,24 milyar yıl öncesine uzanabileceğini gösterdi.

MARS'TA SU BULUNDUĞUNA DAİR İPUÇLARI TAŞIYOR

Gök taşının en dikkat çekici özelliklerinden biri de suyla etkileşime girdiğini gösteren kimyasal izler taşıması. Araştırmacılar, kayanın oksijen izotoplarındaki farklılıkların Mars'ta oksijen-18 bakımından zengin sıvılarla temas etmiş olabileceğine işaret ettiğini belirledi. Ayrıca bazı minerallerin, gök taşı bir çarpışmayla uzaya savrulmadan çok önce Mars'ta kimyasal değişime uğradığı anlaşıldı.

Bilim insanları, kayanın Mars'ın güney yarım küresindeki yüksek bölgelerden, Hellas çarpma havzasının kuzeybatısından gelmiş olabileceğini düşünüyor. Bu keşfin, gezegenin milyarlarca yıl önceki jeolojik koşullarını ve suyun geçmişteki hareketlerini anlamak açısından önemli bilgiler sağlayabileceği belirtiliyor.