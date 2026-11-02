Sıradan bir yıldız patlaması sanılıyordu! Dünya'ya ulaşan ışık herkesi şaşırttı

NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, patlamayı 10 Mart 2026'da tespit etti. Yaklaşık 53 saniye süren ilk gama ışını yayılımı beklenenden daha düşük enerjiliydi. Ancak sonraki saatlerde görünür ışık giderek parlaklaştı. Patlamadan yaklaşık üç hafta sonra ise X-ışını yayılımı yeniden güç kazandı ve bir haftadan uzun süre olağanüstü parlaklığını korudu.

PATLAMANIN GERÇEK GÜCÜ GİZLİ KALMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılara göre olay, büyük kütleli bir yıldızın çökmesiyle ortaya çıkan güçlü enerji jetlerinden kaynaklandı. Bu jetlerin dar ve son derece enerjik bir merkezinin yanı sıra daha geniş ve yavaş bir dış bölgesi bulunuyordu. Dünya'dan doğrudan merkeze değil, farklı bir açıdan bakıldığı için ilk aşamada patlamanın en güçlü kısmı gözlemlenemedi. Jet zamanla yavaşladıkça merkezinden yayılan ışık da Dünya'ya ulaşmaya başladı.

Bilim insanları, başlangıçta sıradan görünen patlamanın aslında çok daha büyük bir enerji taşıdığını düşünüyor. Araştırmada ayrıca bu tür gizli kozmik patlamaların, yeni nesil teleskoplarla gelecekte daha kolay tespit edilebileceğine dikkat çekiliyor.