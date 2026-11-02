Venüs'ün gizemli geçmişi yeniden gündemde! Uydusunu kendine çekip yutmuş olabilir

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlarken Venüs'ün bir turu 243 Dünya günü sürüyor. Araştırmaya göre bu yavaş dönüş, gezegenin kütle çekiminin olası uydusunu zamanla kendisine doğru çekmesine neden olmuş olabilir. Bilgisayar simülasyonlarında farklı büyüklüklerdeki varsayımsal uydular incelendi ve senaryoların çoğunda uyduların Venüs'e çarptığı görüldü. Daha büyük uyduların ise gezegene daha kısa sürede çarptığı belirlendi.

BU ÇARPIŞMA VENÜS'ÜN GEÇMİŞİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

Bilim insanlarına göre böyle bir çarpışma, Venüs'ün dönüşünü, jeolojik yapısını ve iklimini değiştirmiş olabilir. Hatta gezegenin geçmişte okyanuslara veya yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olması durumunda, bu çarpışma söz konusu koşulların değişmesine yol açmış olabilir. Ancak araştırma, Venüs'ün gerçekten bir zamanlar uydusu bulunduğunu kanıtlamıyor; yalnızca böyle bir uydunun gezegen tarafından yutulmuş olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Venüs'ün derinliklerinde geçmişte yaşanmış olası bir çarpışmanın izlerini bulmayı umuyor. Çalışma, The Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.