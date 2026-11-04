Atmosfere girip yanacak mı? NASA, Hubble'ı kurtarmak için harekete geçti!

Hubble'ın ömrünü uzatmayı amaçlayan bu girişimde, teleskobun zarar görmeden mevcut yörüngesinden en az 600 kilometre daha yükseğe taşınması planlanıyor. Eğer bu plan başarılı olursa, teleskobun bilimsel faaliyet süresinin en az 25 yıl daha uzatılabileceği öngörülüyor.

NASA, kurtarma görevi kapsamında şirketlerden fırlatma aracı, servis uzay aracı ve gerekli operasyonları sağlayabilmelerini talep ediyor. Günümüzde kızılötesi ağırlıklı gözlemler yapan yeni nesil teleskopların Hubble'ın görünür ve morötesi gözlem yeteneklerinin doğrudan yerini alamaması, teleskobun 2040'larda fırlatılması beklenen yeni sistemlere kadar görevinde kalmasını bilim dünyası için zorunlu kılıyor.