James Webb'in büyük gizemi çözülüyor: "Küçük kırmızı noktalar"ın sırrı yıldız çarpışmalarında saklı!

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından 2022'den bu yana erken evrende gözlemlenen ve evren 2 milyar yaşına geldiğinde tamamen kaybolan gizemli küçük kırmızı noktalar, bilim insanları için büyük bir soru işaretiydi . Ayrıca, henüz 1 milyar yaşını doldurmamış erken evrende, oluşması için milyarlarca yıl geçmesi gerektiği düşünülen süper kütleli kara deliklerin varlığı da mevcut modelleri zorluyordu .

Yeni bir araştırmaya göre, bu iki gizemin arkasında aynı süreç yatıyor olabilir . UCLA'dan araştırmacıların evrenin ilk zamanlarına dair yürüttüğü simülasyonlar, o dönemdeki yıldız kümelerinin son derece yoğun olduğunu ve bu ortamda yıldızların sürekli olarak birbirleriyle çarpıştığını ortaya koydu . Daha yavaş gerçekleşen çarpışmalar, yıldızların parçalanmak yerine birleşerek tüm yıldız kümesi ağırlığında, devasa tek bir yıldıza dönüşmesini sağlıyor . Bu devasa yıldızlar ömürlerinin sonunda kendi içlerine çökerek, güneş kütlesinin yüz binlerce katı büyüklüğündeki orta kütleli "kara delik tohumlarını" oluşturuyor . Erken evrendeki bu yoğun yıldız kümelenmeleri, teleskopların gözlemlediği gizemli "küçük kırmızı noktaları" oluştururken; bu süreçten doğan tohumlar da imkansız gibi görünen süper kütleli kara deliklerin hızlı büyümesini açıklıyor . Evren soğuyup genişledikçe kaos azaldığı için bu kırmızı noktalar da zamanla ortadan kayboldu .