James Webb'in büyük gizemi çözülüyor: "Küçük kırmızı noktalar"ın sırrı yıldız çarpışmalarında saklı!
Evrenin erken dönemlerindeki devasa yıldız çarpışmaları, astronomları şaşkına çeviren "küçük kırmızı noktalar" ve "imkansız kara deliklerin" sırrını çözebilir.
James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından 2022'den bu yana erken evrende gözlemlenen ve evren 2 milyar yaşına geldiğinde tamamen kaybolan gizemli küçük kırmızı noktalar, bilim insanları için büyük bir soru işaretiydi. Ayrıca, henüz 1 milyar yaşını doldurmamış erken evrende, oluşması için milyarlarca yıl geçmesi gerektiği düşünülen süper kütleli kara deliklerin varlığı da mevcut modelleri zorluyordu.
Yeni bir araştırmaya göre, bu iki gizemin arkasında aynı süreç yatıyor olabilir. UCLA'dan araştırmacıların evrenin ilk zamanlarına dair yürüttüğü simülasyonlar, o dönemdeki yıldız kümelerinin son derece yoğun olduğunu ve bu ortamda yıldızların sürekli olarak birbirleriyle çarpıştığını ortaya koydu. Daha yavaş gerçekleşen çarpışmalar, yıldızların parçalanmak yerine birleşerek tüm yıldız kümesi ağırlığında, devasa tek bir yıldıza dönüşmesini sağlıyor. Bu devasa yıldızlar ömürlerinin sonunda kendi içlerine çökerek, güneş kütlesinin yüz binlerce katı büyüklüğündeki orta kütleli "kara delik tohumlarını" oluşturuyor. Erken evrendeki bu yoğun yıldız kümelenmeleri, teleskopların gözlemlediği gizemli "küçük kırmızı noktaları" oluştururken; bu süreçten doğan tohumlar da imkansız gibi görünen süper kütleli kara deliklerin hızlı büyümesini açıklıyor. Evren soğuyup genişledikçe kaos azaldığı için bu kırmızı noktalar da zamanla ortadan kayboldu.
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