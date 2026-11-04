Türk dünyasının dev uzay projesi için geri sayım başladı!

TDT 13. Zirvesi sonucunda yayımlanan Ankara Bildirisi'nde, uzay ve havacılık alanındaki güç birliğinin belirgin şekilde genişletildiği vurgulandı. Belgeye göre, Türk devletlerinin uzay bilimi ve teknolojisindeki küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla "Türk Dünyası Uzay Günleri" organizasyonlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca geçtiğimiz ay Antalya'da imzalanan uzay sanayisi iş birliği sözleşmesiyle, üye ülkelerin fırlatmaya dair teknik ve hukuki süreçleri hızlandırmasına zemin hazırlandı.

Projenin yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda gelecek nesillere yönelik güçlü bir ilham kaynağı olması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve T3 Vakfı'nın öncülüğünde 7 ülkede faaliyet gösteren bilim merkezleri ile TEKNOFEST gibi etkinliklerin, Türk dünyası gençlerini inovasyon etrafında buluşturması amaçlanıyor. TDT-SAT uydusu, Türk devletlerinin uzay çağındaki yükselişinin en somut adımlarından biri olacak.