Türk dünyasının dev uzay projesi için geri sayım başladı!
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde üye ülkelerin ortak vizyonuyla geliştirilen 12U boyutundaki TDT-SAT küp uydusunun üretim aşaması başarıyla tamamlandı. Türk dünyasının uzaydaki ortak gücü olarak nitelendirilen bu önemli projenin fırlatma takvimi de netleşti. Bu yıl içerisinde uydunun son testlerinin bitirilmesi ve TDT-SAT'ın 2027 yılının ikinci yarısında Kazakistan'da bulunan tarihi Baykonur Uzay Üssü'nden yörüngeye fırlatılması planlanıyor.
TDT 13. Zirvesi sonucunda yayımlanan Ankara Bildirisi'nde, uzay ve havacılık alanındaki güç birliğinin belirgin şekilde genişletildiği vurgulandı. Belgeye göre, Türk devletlerinin uzay bilimi ve teknolojisindeki küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla "Türk Dünyası Uzay Günleri" organizasyonlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca geçtiğimiz ay Antalya'da imzalanan uzay sanayisi iş birliği sözleşmesiyle, üye ülkelerin fırlatmaya dair teknik ve hukuki süreçleri hızlandırmasına zemin hazırlandı.
Projenin yalnızca teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda gelecek nesillere yönelik güçlü bir ilham kaynağı olması hedefleniyor. Bu kapsamda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve T3 Vakfı'nın öncülüğünde 7 ülkede faaliyet gösteren bilim merkezleri ile TEKNOFEST gibi etkinliklerin, Türk dünyası gençlerini inovasyon etrafında buluşturması amaçlanıyor. TDT-SAT uydusu, Türk devletlerinin uzay çağındaki yükselişinin en somut adımlarından biri olacak.