Uzayda müzikal bir görüntü: Galaksi kümelerinin çarpışması sol anahtarı şeklini yarattı

Samanyolu düzlemine yakın bir konumda bulunan "VLSS J0318.9+5755" adlı bu yapı, "radyo anka kuşu" (radio phoenix) olarak sınıflandırılıyor. Bilim insanlarına göre bu büyüleyici şekil, geçmişte bir kara delik tarafından püskürtülen ve zamanla zayıflayan plazma bulutunun, devasa galaksi kümesi çarpışmalarıyla yeniden sıkışıp enerji kazanması sonucunda ortaya çıktı. Yani sol anahtarı şeklindeki bu yapı yeni bir madde değil, geçmişteki güçlü bir püskürmenin yeniden canlanmasıyla oluştu.

X-ışını (mavi) ve radyo dalgası (kırmızı) emisyonlarının birleşimiyle elde edilen ve müzik notası sol anahtarını andıran bu kozmik şekil, Dünya'dan yaklaşık 1.55 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Araştırmacılar, sol anahtarı benzetmesinin yalnızca görsel bir pareidolia (tanıdık şekillere benzetme) olduğunu, bilimsel açıdan asıl önemli olanın manyetik alanlar ve parçacıkların galaktik gaz hareketlerinden nasıl etkilendiğini anlamak olduğunu belirtiyorlar.