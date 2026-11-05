1,3 milyondan fazla Android TV kutusunda önceden yüklenmiş zararlı yazılım çıktı

Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu'nun (Threat Intelligence Group) yürüttüğü araştırmaya göre, "XCPE" adı verilen bu botnet, farklı markalar için Android tabanlı cihazlar üreten Videostrong tarafından cihazlara üretim aşamasında (firmware içine) entegre ediliyordu. Enfekte olan cihazların büyük çoğunluğunu Android TV kutuları oluştursa da, dijital tabelalardan karaoke makinelerine kadar çeşitli akıllı cihazların da (IoT) bu ağa dahil olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, bu durumun yazılımsal bir hata olmadığını; şirketin, cihazlardaki bu arka kapı (backdoor) erişimini siber suç çetelerine satarak haksız kazanç elde ettiğini belirtiyor. Ele geçirilen cihazlar, internet kotalarının satılması, veri hırsızlığı, reklam dolandırıcılığı ve üçüncü taraf trafiklerinin yönlendirilmesi gibi yasa dışı işlemler için birer paravan olarak kullanıldı.

Japon polisi ile TrendAI ve Synthient gibi güvenlik şirketlerinin desteğiyle yürütülen müdahale sayesinde, cihazları kontrol eden alan adları devre dışı bırakıldı. Google ayrıca Videostrong şirketiyle tüm ilişkilerini keserek şirketin cihazlarında Google uygulamalarının kullanımını yasakladı. Yetkililer, bu operasyonun potansiyel 10 milyon cihazın daha ele geçirilmesini önlediğine inanıyor.