Akıllı telefon pazarı 14 yılın dibinde: Çip devinin gelirleri yüzde 26 eridi

Counterpoint Research verileri, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 20 azaldığını ve böylece pazarın 2012 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü ortaya koydu. Tüketicilerin yeni cihaz alımlarını ertelemesi ve mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması bu daralmanın en büyük nedenleri arasında yer alıyor.

Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının artmasıyla bellek çiplerine olan yoğun talep, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini ciddi oranda artırdı. Küresel perakende fiyatlarının yüzde 20 civarında yükselmesi hem tüketiciyi hem de üreticiyi zorluyor.