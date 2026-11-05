Akıllı telefon pazarı 14 yılın dibinde: Çip devinin gelirleri yüzde 26 eridi
Küresel akıllı telefon pazarında yaşanan sert daralma, teknoloji devlerinin bilançolarını derinden etkilemeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen işlemci üreticilerinden Qualcomm'un açıkladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, şirketin akıllı telefon çiplerinden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 26 azalarak 6,96 milyar dolardan 5,14 milyar dolara geriledi.
Counterpoint Research verileri, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 20 azaldığını ve böylece pazarın 2012 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü ortaya koydu. Tüketicilerin yeni cihaz alımlarını ertelemesi ve mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanması bu daralmanın en büyük nedenleri arasında yer alıyor.
Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının artmasıyla bellek çiplerine olan yoğun talep, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini ciddi oranda artırdı. Küresel perakende fiyatlarının yüzde 20 civarında yükselmesi hem tüketiciyi hem de üreticiyi zorluyor.
Qualcomm bu dönemde telefon çiplerinde kayıp yaşasa da otomotiv sektörüne yönelik satışlarını yüzde 89 oranında artırarak 1,99 milyar dolara çıkardı. Şirket önümüzdeki dönemde akıllı telefon pazarındaki bağımlılığını azaltarak otomotiv ve nesnelerin interneti alanındaki yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor. Artan çip maliyetlerinin ise ilerleyen süreçte yeni zam risklerini beraberinde getirebileceği belirtiliyor.
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