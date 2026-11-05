Android telefonlarda kritik zafiyet: "Ölüm SMS'i" cihazları çökertiyor

Etik hacker Gregor Spagnolo'nun aktardığı bilgilere göre, bu durum oldukça tehlikeli bir "sıfır tıklama" (zero-click) saldırısı olarak sınıflandırılıyor. Saldırganlar, özel olarak hazırlanmış zararlı bir mesajı WAP Push teknolojisi üzerinden hedefe iletiyor. Gelen mesaj, kurbanın SMS kutusuna hiç düşmeden doğrudan arka planda otomatik olarak işleniyor. Kullanıcının mesaja tıklamasına veya mesajı görmesine dahi gerek kalmadan tetiklenen bu açık, telefonu sonsuz bir yeniden başlatma (boot loop) döngüsüne sokuyor. Cihazı bu döngüden kurtarmak ise çoğu zaman telefonun fabrika ayarlarına sıfırlanmasını ve dolayısıyla tüm kişisel verilerin kalıcı olarak silinmesini gerektiriyor.

Söz konusu güvenlik zafiyetinin Android 12 sürümünden en güncel Android 17 sürümüne kadar tüm telefonları etkilediği belirtildi. Teknoloji devi Google, sorunu çözmek amacıyla haziran ayında bir güvenlik yaması hazırlayıp bunu ekim güncellemelerine dahil etmiş olsa da, yamanın cihazlara ulaşıp ulaşmaması telefon üreticilerinin yazılım destek politikalarına bağlı. Yetkililer, tüm Android kullanıcılarının cihazlarının "Ayarlar" menüsü üzerinden yazılım güncellemelerini acilen kontrol edip yüklemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.