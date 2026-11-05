Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi Hatay'da: Uçan Raketler 180 bin çocuğa ulaştı!

Hatay'da 20 bine yakın öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor. Ekipman ve eğitimi bir arada sunan model sayesinde masa tenisi, okullarda yıl boyu devam eden bir etkinliğe dönüşüyor. Proje kapsamında ayrıca Hatay Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri Müdürlüğü, Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne de masa tenisi ekipmanları sağlanarak, projenin sosyal faydasının yaygınlaştırılması ve il genelinde farklı yaş gruplarından bireylerin masa tenisi sporuna erişiminin artırılması hedeflendi.



"UÇAN RAKETLER PROGRAMI LANSMANININ DA GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYOR"

'Uçan Raketler' programının gençler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor; bundan dolayı emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.



