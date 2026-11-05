Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi Hatay'da: Uçan Raketler 180 bin çocuğa ulaştı!
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğiyle yürütülen "Uçan Raketler" projesinin yeni durağı Hatay oldu. Antakya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen lansmanla başlayan Hatay etabında, kentteki 63 devlet okuluna masa tenisi ekipmanı sağlanırken, 65 gönüllü öğretmenin 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü olarak yetiştirileceği ve projenin 20 bin yeni öğrenciye ulaşacağı açıklandı.
Türkiye'nin ilk sürdürülebilir masa tenisi projesi olarak öne çıkan Uçan Raketler kapsamında Hatay da dahil olmak üzere şu ana kadar 474 okuldan toplamda 180 bin çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. Proje, çocuk ve gençlere sporun farklı bir dalıyla sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırırken, masa tenisi alanında genç yeteneklerin keşfedilip desteklenmesini hedefliyor.
Hatay - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam" ile "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedeflerinden yola çıkan Uçan Raketler'in Hatay etabı, 5 Kasım Perşembe günü Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lansmanla başladı. Törene Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, TMTF Başkanı Kerim Koç'un yanı sıra il protokolü, projeye dahil olan okullardan 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı.
Hatay'da merkez ve ilçelerden belirlenen toplam 63 devlet okulunda çocuklar masa tenisiyle tanışmanın heyecanını yaşayacak. Okulların ihtiyaç duyduğu masa tenisi malzemeleri karşılanmasıyla birlikte, projeye gönüllü olan 65 öğretmen de TMTF'nin düzenleyeceği kursa katılarak 1. Kademe Masa Tenisi Antrenörü belgesi alacak. Eğitimin ardından öğretmenler, okullarında kurulacak takımlarla öğrencilerle çalışmaya başlayacak.
Hatay'da 20 bine yakın öğrencinin projeden faydalanması hedefleniyor. Ekipman ve eğitimi bir arada sunan model sayesinde masa tenisi, okullarda yıl boyu devam eden bir etkinliğe dönüşüyor. Proje kapsamında ayrıca Hatay Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, İskenderun Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri Müdürlüğü, Hatay Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne de masa tenisi ekipmanları sağlanarak, projenin sosyal faydasının yaygınlaştırılması ve il genelinde farklı yaş gruplarından bireylerin masa tenisi sporuna erişiminin artırılması hedeflendi.
"UÇAN RAKETLER PROGRAMI LANSMANININ DA GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYOR"
'Uçan Raketler' programının gençler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Hatay Vali Yardımcısı Alparslan Sözen: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmeleri büyük önem taşımaktadır. Bugün burada düzenlemiş olduğumuz Uçan Raketler Programı lansmanının da gençlerimiz için çok kıymetli olduğunu değerlendiriyor; bundan dolayı emek veren, destek veren herkese şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.