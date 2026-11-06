NASA'nın Swift Uzay Teleskobu 22 yılın ardından dünyaya düştü

Aracın yörüngede tutulması için 30 milyon dolarlık benzeri görülmemiş bir kurtarma görevi planlanmıştı. 2026 yılı Temmuz ayında özel bir uzay şirketi tarafından fırlatılan "Link" isimli robotik kurtarma aracı, kontrolden çıkarak arızalandı ve ağustos ayında görev tamamen iptal edildi . Kendini daha yüksek bir yörüngeye taşıyacak itki sisteminden yoksun olan yaşlı teleskop ise kaderine terk edildi .

Atmosfere 4 Kasım 2026'da giriş yapan teleskobun büyük bir kısmının yanarak parçalanması beklense de, NASA yetkilileri yoğun bileşenlerin hayatta kalıp yeryüzüne çarpma riskini 2100'de 1 olarak açıkladı . ABD Uzay Kuvvetleri tarafından takip edilen düşüş sonrası, henüz herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi . Görev süresi boyunca 2 binden fazla gama ışını patlaması tespit eden uzay aracı, gökbilimciler için paha biçilmez bir veri arşivi bıraktı .