WhatsApp kullanıcılarına müjde: Medyalarda kalite kaybına son!

Şu anki mevcut sürümde kullanıcılar medyalarını HD kalitesinde göndermeyi seçseler dahi uygulama dosya boyutunu küçültmek amacıyla hafif bir sıkıştırma uyguluyor ve detaylarda kayıplar yaşanıyordu . Google Play Store'daki Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle, gönderim öncesindeki ön izleme ekranına mevcut "Standart" ve "HD" seçeneklerinin yanına "Orijinal" seçeneği eklenecek . Böylece fotoğraf ve videolar karşı tarafa telefonun galerisinde kayıtlı olduğu boyutu ve formatıyla doğrudan iletilebilecek .

Ancak Meta'nın, doğrudan medya ekranından kalite kaybı olmadan gönderim yapma kolaylığını yalnızca ücretli abonelik sistemi olması beklenen WhatsApp Plus kullanıcılarına sunmayı planladığı ifade ediliyor . Standart kullanıcılar ise kalite kaybı yaşamamak için medyalarını eskisi gibi "Belge" formatında göndermeye devam edebilecekler .