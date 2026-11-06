WhatsApp kullanıcılarına müjde: Medyalarda kalite kaybına son!
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle fotoğraf ve video gönderimlerinde yaşanan kalite düşüşü sorununu kökten çözecek yeni bir özelliği test ediyor. Android kullanıcılarını sevindirecek bu yeni güncelleme ile birlikte medyalar artık hiçbir sıkıştırma işlemine maruz kalmadan tamamen "Orijinal" kalitede paylaşılabilecek.
Şu anki mevcut sürümde kullanıcılar medyalarını HD kalitesinde göndermeyi seçseler dahi uygulama dosya boyutunu küçültmek amacıyla hafif bir sıkıştırma uyguluyor ve detaylarda kayıplar yaşanıyordu. Google Play Store'daki Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellikle, gönderim öncesindeki ön izleme ekranına mevcut "Standart" ve "HD" seçeneklerinin yanına "Orijinal" seçeneği eklenecek. Böylece fotoğraf ve videolar karşı tarafa telefonun galerisinde kayıtlı olduğu boyutu ve formatıyla doğrudan iletilebilecek.
Ancak Meta'nın, doğrudan medya ekranından kalite kaybı olmadan gönderim yapma kolaylığını yalnızca ücretli abonelik sistemi olması beklenen WhatsApp Plus kullanıcılarına sunmayı planladığı ifade ediliyor. Standart kullanıcılar ise kalite kaybı yaşamamak için medyalarını eskisi gibi "Belge" formatında göndermeye devam edebilecekler.
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