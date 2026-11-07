Dünya'nın "geçilmez" kalkanı delindi!
Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Mayıs 2024'te meydana gelen şiddetli bir güneş fırtınası, Dünya'nın geçilemez sanılan doğal radyasyon kalkanını deldi. Bilim insanları on yılı aşkın bir süredir Van Allen radyasyon kuşaklarının iç bölgesinin, "katil elektronlar" olarak adlandırılan yüksek enerjili elektronların Dünya'ya yaklaşmasını engelleyen kusursuz bir bariyer olduğuna inanıyordu. Ancak Japonya'ya ait Arase uydusundan elde edilen veriler, en yüksek seviye olan G5 kategorisindeki bu fırtına sırasında söz konusu bariyerin aşıldığını ortaya koydu.
Nagoya Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Yoshizumi Miyoshi liderliğindeki ekibin araştırmasına göre, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar Dünya çevresindeki soğuk plazma miktarını azalttı ve elektronların aşırı yüksek enerjilere hızlanmasına olanak tanıyan özel elektromanyetik dalgalar yarattı. Fırtına öncesine kıyasla iç kuşaktaki enerjik elektronların sayısı 5.000 kattan fazla artış gösterdi. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bu yüksek enerjili elektronlar, uydu kalkanlarına nüfuz ederek hassas elektronik cihazlara zarar verme potansiyeline sahip. Uzmanlar, Ekim 2024'e kadar etkileri devam eden bu olayın uzay havası tahminlerini ve astronotlar ile uzay araçlarına yönelik radyasyon risklerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını vurguluyor.