Dünya'nın "geçilmez" kalkanı delindi!

Nagoya Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Yoshizumi Miyoshi liderliğindeki ekibin araştırmasına göre, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar Dünya çevresindeki soğuk plazma miktarını azalttı ve elektronların aşırı yüksek enerjilere hızlanmasına olanak tanıyan özel elektromanyetik dalgalar yarattı. Fırtına öncesine kıyasla iç kuşaktaki enerjik elektronların sayısı 5.000 kattan fazla artış gösterdi. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden bu yüksek enerjili elektronlar, uydu kalkanlarına nüfuz ederek hassas elektronik cihazlara zarar verme potansiyeline sahip. Uzmanlar, Ekim 2024'e kadar etkileri devam eden bu olayın uzay havası tahminlerini ve astronotlar ile uzay araçlarına yönelik radyasyon risklerinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını vurguluyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör