Gözlüğü yüzünden filmi izleyemedi! "Telefon serbest, bu neden yasak?"

Görüntülerde güvenlik görevlisi, üzerinde kamera bulunan Meta gözlüklerin şirket politikası gereği korsan yayın riski taşıdığı için içeri alınmadığını ve kuralın girişteki panoda da belirtildiğini vurguluyor. Gözlüğünü emanete bırakması istenen adam ise bu duruma itiraz ederek cihazın aslında numaralı reçeteli bir gözlük olduğunu, çıkarırsa filmi hiçbir şekilde izleyemeyeceğini ifade ediyor. Adamın, "Filmi kaydetmek isteseydim serbest olan cep telefonumla da yapardım, sadece gözlüğüme karşı çıkıyorsunuz" şeklindeki savunması ise videonun en çok tartışılan detayı oldu. Görevli, bilet alımında bu kuralların onaylandığını belirterek esneklik yapamayacaklarını iletiyor.

Bu tartışma, sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, telefon kamerasının aksine gözlükle yapılan çekimlerin diğer izleyiciler tarafından fark edilmesinin imkansız olduğunu belirterek sinema yönetimini haklı buldu. PVR INOX'un resmi kurallarına göre; cihaz kapalı dahi olsa akıllı gözlükler ve vücut kameraları korsan film tehlikesine karşı salonlara kesinlikle sokulmuyor ve kurala uymayan kişilerin biletleri iptal ediliyor.