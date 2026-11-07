İnsanlığın zor kurtardığı o ağaçları yapay zeka yok ediyor...

Teknoloji altyapı şirketi Nscale, 2.250 dönümlük devasa bir alanda 20 milyar doları aşan bütçesiyle Monarch Compute Campus adını verdiği bir yapay zeka veri merkezi inşa etmeye hazırlanıyor. Ancak bu projenin planlandığı arazi, 1976 yılında kestane yanıklığı (blight) hastalığına dirençli olmaları umuduyla vahşi doğadan toplanan tohumlarla kurulan eski Clements Eyalet Ağaç Fidanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Bu nadide ağaçlar, on yılı aşkın bir süredir kestane türünü yok olmaktan kurtarmaya çalışan araştırmacılar için paha biçilmez ve yeri doldurulamaz bir tohum kaynağı olarak kullanılıyor.

Doğa koruma derneklerinden gelen tepkilerin ardından Eyalet Valisi Patrick Morrisey ve Nscale yetkilileri, ağaçların kesinlikle buldozerlerle yıkılmayacağını veya kesilmeyeceğini duyurdu. Şirket, tüm masrafları üstlenerek ağaçları 2027 yılının sonlarında, bitkilerin uyku dönemindeyken profesyonel uzmanlar eşliğinde arazinin başka bir bölümüne taşıma sözü verdi. Ancak bu kurtarma planı, ağaç uzmanları tarafından büyük bir endişeyle karşılanıyor. Amerikan Kestanesi Vakfı, hastalığa yakalanmış olgun Amerikan kestanelerinin başarılı bir şekilde yerinden sökülüp başka bir yere nakledildiğine dair bilimsel olarak belgelenmiş hiçbir örnek bulunmadığının altını çiziyor. Uzmanlar, devasa taşıma işleminin ağaçların yaşlı kök sistemlerine ölümcül zararlar verebileceğini belirterek, projenin uygulanabilirliğinin acilen bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilmesini talep ediyor.