Mesajlarınız bir anda silinebilir! işte o hayati WhatsApp ayarı...

Android kullanıcıları verilerini Google Drive üzerinde, iPhone kullanıcıları ise iCloud hesaplarında kolayca yedekleyebilmektedir. Bu işlemlerin başarıyla gerçekleşmesi için hesabınızın bağlı olduğu mevcut telefon numaranızı kullanmanız ve işletim sistemi ekosisteminizi (Android'den Android'e ya da iOS'ten iOS'e) değiştirmemeniz gerekmektedir. Farklı işletim sistemleri arasındaki cihaz geçişleri için özel aktarım araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yedekleme sürecini başlatmak için Android cihazlarda uygulamanın ayarlar menüsündeki "Sohbet Yedeği" bölümüne girerek Google Drive seçeneğini ve yedekleme sıklığınızı ayarlamanız yeterlidir. iPhone sahiplerinin ise cihazlarındaki iCloud Drive özelliklerinin aktif olduğundan emin olduktan sonra yine aynı menü üzerinden "Şimdi Yedekle" veya "Otomatik Yedekleme" butonlarına dokunması gerekmektedir.

Verilerini bulutta ekstra güvence altına almak isteyenler için WhatsApp, isteğe bağlı "Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme" özelliği de sunmaktadır. Bu sayede yedeklerinizi kendi belirleyeceğiniz özel bir parola veya 64 haneli şifreleme anahtarıyla koruyabilirsiniz. Ancak bu parolayı unutmanız durumunda WhatsApp'ın bile yedeğinizi kurtaramayacağını unutmamalısınız. Tüm bu adımların ardından eski mesajlarınızı yeni telefonunuza aktarmak için uygulamayı yeniden yükleyip numaranızı doğruladıktan sonra ekranda beliren geri yükleme talimatlarını onaylamanız yeterli olacaktır.