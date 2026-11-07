Süpermen'in zayıf noktası gerçek çıktı: İşte Sırbistan'da bulunan gizemli taş!

Bilimsel olarak "sodyum lityum bor silikat hidroksit" olarak sınıflandırılan Jadarit'in kimyasal bileşimi, 2006 yapımı Superman Returns filminde tarif edilen Kriptonit ile şaşırtıcı bir şekilde birebir eşleşiyor. Filmdeki parlayan yeşil taşın aksine donuk beyaz renkte olan ve süper güçleri bulunmayan Jadarit, içerdiği yüksek orandaki lityum ve bor sayesinde gerçek dünyada devasa bir enerji potansiyeli barındırıyor. Elektrikli araç bataryaları ve temiz enerji geçişi için kritik öneme sahip olan lityum ile cam ve seramik gibi endüstriyel malzemelerde kullanılan bor, bu minerali son derece değerli kılıyor.

Ancak, Rio Tinto'nun bu zengin yatağı işlemek için planladığı devasa yeraltı madencilik projesi hayata geçemedi. Çevreciler ve yerel halkın su kirliliği ile doğa tahribatı endişesiyle 2022'de başlattığı geniş çaplı protestoların ardından, Sırbistan hükümeti maden projesinin lisanslarını iptal ederek çalışmaları durdurdu.