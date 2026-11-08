Beynin uyku ritmi Alzheimer'la bağlantılı çıktı! Araştırmacılardan dikkat çeken açıklama

Araştırmaya 60 Alzheimer hastası katıldı. Hastaların uyku sırasında beyin aktiviteleri kaydedildi ve oreksin seviyeleri ölçüldü. Ardından hafıza ve düşünme becerileri üç yıl boyunca takip edildi.

Oreksin seviyesi yüksek olan hastalarda zihinsel gerilemenin daha fazla olduğu görüldü. Buna karşılık, uyku sırasında beyin dalgaları daha güçlü olan kişilerde bu gerilemeyle oreksin arasındaki bağlantı daha zayıftı.

UYKU ALZHEIMER'A KARŞI KORUYUCU OLABİLİR Mİ?

Araştırma, uyku sırasında beynin gösterdiği aktivitenin Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini düşündürüyor. Ancak iyi uykunun hastalığı yavaşlattığı henüz kanıtlanmış değil. Bilim insanları, bu ilişkinin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.