Beynin uyku ritmi Alzheimer'la bağlantılı çıktı! Araştırmacılardan dikkat çeken açıklama
Bilim insanları, Alzheimer hastalığı ile uyku sırasında ortaya çıkan beyin aktiviteleri arasında dikkat çekici bir bağlantı keşfetti. Araştırmaya göre, uyanıklığı sağlayan oreksin adlı beyin kimyasalının yüksek seviyeleri daha hızlı bilişsel gerilemeyle ilişkiliyken, güçlü uyku dalgaları bu olumsuz ilişkiyi zayıflatabiliyor.
Araştırmaya 60 Alzheimer hastası katıldı. Hastaların uyku sırasında beyin aktiviteleri kaydedildi ve oreksin seviyeleri ölçüldü. Ardından hafıza ve düşünme becerileri üç yıl boyunca takip edildi.
Oreksin seviyesi yüksek olan hastalarda zihinsel gerilemenin daha fazla olduğu görüldü. Buna karşılık, uyku sırasında beyin dalgaları daha güçlü olan kişilerde bu gerilemeyle oreksin arasındaki bağlantı daha zayıftı.
UYKU ALZHEIMER'A KARŞI KORUYUCU OLABİLİR Mİ?
Araştırma, uyku sırasında beynin gösterdiği aktivitenin Alzheimer hastalığıyla ilişkili olabileceğini düşündürüyor. Ancak iyi uykunun hastalığı yavaşlattığı henüz kanıtlanmış değil. Bilim insanları, bu ilişkinin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
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