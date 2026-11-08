Evinizin havasını kirletiyor olabilir! Kokulu mumlarla ilgili şaşırtan araştırma

Kokulu mumlar yanarken uçucu organik bileşikler ve ince parçacıklar açığa çıkarabiliyor. Bazı koku maddeleri, evin havasında bulunan ozonla tepkimeye girerek çok küçük parçacıkların oluşmasına da yol açabiliyor.

Üstelik fitil yakılmadan, ısıtılarak kullanılan kokulu balmumu ürünleri de tamamen risksiz değil. Araştırmalarda, bu ürünlerin ısıtılmasıyla havada çok küçük parçacıkların oluşabildiği görüldü. Astım veya koku hassasiyeti olan kişilerde ise kokular baş ağrısı ve solunum şikayetlerini tetikleyebiliyor.

KOKULU MUM KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlara göre ara sıra, iyi havalandırılan bir odada mum yakmak ile küçük ve kapalı bir odada birden fazla mumu uzun süre kullanmak aynı düzeyde maruziyet oluşturmuyor.

Kokulu mum kullanırken odayı havalandırmak, aynı anda çok sayıda mum yakmamak ve fitili düzenli kısaltmak öneriliyor. Kokuya hassasiyeti olanların ise kokusuz ürünleri tercih etmesi daha uygun olabilir.

Araştırmalar kokulu mumların her kullanımda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kanıtlamıyor. Ancak uzun süreli maruziyetin etkileri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.