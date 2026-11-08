Mars'ta gizemli gaz keşfedildi! Dev volkanların altında hala magma olabilir

Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars Trace Gas Orbiter uzay aracı, Mars atmosferinde hidrojen klorür gazı tespit etti. Araştırmacılar, gazın özellikle kuzey yarımküredeki Alba Mons volkanı çevresinde ve belirli bir mevsimde ortaya çıktığını belirledi.

İki Mars yılı boyunca yapılan gözlemlerde 78 ölçümün sekizinde gaz tespit edildi. Bu durum, gazın sıradan mevsimsel değişimlerle açıklanamayabileceğini düşündürdü.

YÜZEYDEKİ ÇATLAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, uzay araçlarının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde volkan çevresinde dar çatlak ağları belirledi. Bazı çatlakların kilometrelerce uzandığı, çevrelerinde ise gaz çıkışlarıyla ilişkili olabilecek koyu renkli birikintiler bulunduğu görüldü.

Bilim insanlarına göre yer altındaki magma, büyük bir patlama yaşanmadan da gaz salabilir. Mars'ta yaz aylarında yüzeydeki buzun süblimleşmesi, yani doğrudan buhara dönüşmesiyle birikmiş gazların atmosfere çıkması da olası açıklamalar arasında yer alıyor.

MARS SANILDIĞI KADAR HAREKETSİZ OLMAYABİLİR

Araştırma, Mars'ın jeolojik açıdan tamamen ölü bir gezegen olmayabileceğine ilişkin yeni ipuçları sunuyor. Ancak bulgular, Alba Mons'un bugün aktif bir volkan olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.

Bilim insanları, yer altındaki olası magma hareketlerinin su ve buzla etkileşime girerek yaşam için elverişli ortamlar oluşturup oluşturamayacağını da merak ediyor. Şimdilik bölgede sıvı su veya yaşam bulunduğuna dair bir kanıt yok.