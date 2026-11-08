sabah
Teknokulis Haberler Mars'ta gizemli gaz keşfedildi! Dev volkanların altında hala magma olabilir

Mars'ta gizemli gaz keşfedildi! Dev volkanların altında hala magma olabilir

Bilim insanları, Mars'ın dev volkanlarından biri olan Alba Mons çevresinde şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Gezegenin atmosferinde volkanik faaliyetlerle bağlantılı hidrojen klorür gazı tespit edildi. Yüzeyde bulunan dar çatlaklarla birlikte değerlendirilen bulgular, Mars'ın derinliklerinde hala magma hareketliliği olabileceğini düşündürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MARS’TA GİZEMLİ GAZ KEŞFEDİLDİ! DEV VOLKANLARIN ALTINDA HALA MAGMA OLABİLİR
Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:06

Avrupa Uzay Ajansı'nın ExoMars Trace Gas Orbiter uzay aracı, Mars atmosferinde hidrojen klorür gazı tespit etti. Araştırmacılar, gazın özellikle kuzey yarımküredeki Alba Mons volkanı çevresinde ve belirli bir mevsimde ortaya çıktığını belirledi.

İki Mars yılı boyunca yapılan gözlemlerde 78 ölçümün sekizinde gaz tespit edildi. Bu durum, gazın sıradan mevsimsel değişimlerle açıklanamayabileceğini düşündürdü.

YÜZEYDEKİ ÇATLAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, uzay araçlarının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde volkan çevresinde dar çatlak ağları belirledi. Bazı çatlakların kilometrelerce uzandığı, çevrelerinde ise gaz çıkışlarıyla ilişkili olabilecek koyu renkli birikintiler bulunduğu görüldü.

Bilim insanlarına göre yer altındaki magma, büyük bir patlama yaşanmadan da gaz salabilir. Mars'ta yaz aylarında yüzeydeki buzun süblimleşmesi, yani doğrudan buhara dönüşmesiyle birikmiş gazların atmosfere çıkması da olası açıklamalar arasında yer alıyor.

MARS SANILDIĞI KADAR HAREKETSİZ OLMAYABİLİR

Araştırma, Mars'ın jeolojik açıdan tamamen ölü bir gezegen olmayabileceğine ilişkin yeni ipuçları sunuyor. Ancak bulgular, Alba Mons'un bugün aktif bir volkan olduğunu kesin olarak kanıtlamıyor.

Bilim insanları, yer altındaki olası magma hareketlerinin su ve buzla etkileşime girerek yaşam için elverişli ortamlar oluşturup oluşturamayacağını da merak ediyor. Şimdilik bölgede sıvı su veya yaşam bulunduğuna dair bir kanıt yok.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA