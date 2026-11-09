NASA'nın uzay teleskobu 22 yıl sonra Dünya'ya düştü! Görevini alevler içinde tamamladı

ABD Uzay Kuvvetleri tarafından doğrulanan bilgilere göre Swift Gözlemevi, 4 Kasım Çarşamba günü ABD Doğu Saati ile 07.39'da Dünya atmosferine girdi. Uzay aracının atmosfere giriş noktası, Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesi üzerinde, yaklaşık 3,4 derece kuzey enlemi ve 98,6 derece doğu boylamı olarak açıklandı.

NASA, uzay aracının büyük bölümünün atmosferde yanarak yok olmasını bekliyordu. Ancak bazı parçaların yeryüzüne ulaşmış olabileceği belirtildi.

İKİ YILLIK GÖREV 22 YILA UZADI

2004 yılında fırlatılan Swift'in temel görevi, gama ışını patlamalarını incelemekti. Başlangıçta yalnızca iki yıl çalışması planlanan gözlemevi, beklentilerin çok ötesine geçerek yaklaşık 22 yıl boyunca bilimsel gözlemlerini sürdürdü.

Üç farklı teleskopla donatılan Swift, evrendeki olayları farklı dalga boylarında inceleyebilen öncü uzay gözlemevlerinden biri oldu. Ani enerji patlamalarını hızla tespit ederek yönünü bu olaylara çevirebiliyor, ardından diğer gözlemevlerine bildirim göndererek bilim insanlarının kısa süreli kozmik olayları kaçırmadan incelemesine yardımcı oluyordu.

KARA DELİKLERDEN SÜPERNOVALARA KADAR PEK ÇOK KEŞFE KATKI SAĞLADI

Swift'in gözlemleri, evrenin farklı bölgelerindeki çok sayıda kozmik olayın anlaşılmasına katkıda bulundu. Gök bilimciler, gözlemevinin verileri sayesinde süper kütleli kara deliklerle beslenen aktif galaksileri, yıldızlarda meydana gelen güçlü X-ışını patlamalarını ve ömrünün sonuna gelen yıldızların muazzam patlamaları olan süpernovaları inceledi.

Uzay teleskobu yalnızca uzak galaksilere odaklanmadı. Güneş Sistemi'ndeki kuyruklu yıldızlar ve asteroitler hakkında da değerli veriler topladı.

Başlangıçta iki yıl sürmesi beklenen bir görev, yaklaşık 22 yıllık bilimsel keşif yolculuğuna dönüştü. Swift'in topladığı veriler, gök bilimciler için önemli bir bilimsel miras bıraktı.