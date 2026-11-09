Saç dökülmesine karşı elektrikli tarak geliştirildi! 30 günde neredeyse tüm saçları geri çıkardı

Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen cihaz, sıradan taraklardan farklı olarak elektriksel uyarı ve ilaç taşıma teknolojisini bir araya getiriyor. Tarak dişlerine yerleştirilen elektrotlar, saç köklerinin çevresinde yoğun bir elektrik alanı oluşturuyor.

Bu elektrik alanı, hücre zarlarının geçirgenliğini geçici olarak artırarak tedavi edici maddelerin hücrelere ulaşmasını kolaylaştırıyor. Böylece genetik materyallerin cilt yüzeyinin yaklaşık 660 mikrometre altındaki saç kökü hücrelerine taşınması hedefleniyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNE YOL AÇAN İKİ SÜRECİ HEDEFLİYOR

Androgenetik alopesi olarak bilinen genetik saç dökülmesi, özellikle dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkisiyle saç köklerinin zamanla küçülmesi sonucu ortaya çıkıyor. Kökler giderek daha ince ve kısa saçlar üretirken ilerleyen süreçte saç üretimi tamamen durabiliyor.

Bu cihaz, sürece müdahale etmek için iki farklı genetik tedaviyi aynı anda uyguluyor. İlkinde, yeni kan damarlarının oluşumunu destekleyen VEGF-A proteininin üretimini sağlayacak DNA plazmidi kullanılıyor. Böylece saç köklerinin çevresindeki kan damarlarının gelişmesi ve saç yenilenmesini destekleyen koşulların oluşturulması amaçlanıyor.

İkinci yöntemde ise DHT üretiminde rol oynayan enzimin oluşumunu azaltmak için küçük girişimci RNA (siRNA) kullanılıyor. Bu sayede saç köklerinin küçülmesine neden olan hormonal etkinin sınırlandırılması hedefleniyor.

FARELERDE 30 GÜNDE DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇ

Araştırmacılar, elektrikli tarağı deneysel olarak saç dökülmesi oluşturulan fareler üzerinde test etti. Cihaz, hayvanların saç kaybı yaşanan bölgelerine üç günde bir uygulandı ve sonuçlar bir ay boyunca takip edildi.

Deney sonunda, saç kaybı yaşanan bölgelerdeki kılların neredeyse tamamının yeniden çıktığı görüldü. Tedavi edilen alanlar, saç kaybı yaşanmayan bölgelerden ayırt edilmesi zor bir görünüme kavuştu.

Araştırmada karşılaştırma amacıyla başka bir fare grubuna da minoksidil uygulandı. Bu grupta saçların normal seviyenin yaklaşık yüzde 70'ine kadar geri döndüğü belirlendi. Elektrikli tarakla tedavi edilen grupta ise bu oran neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

İNSANLARDA DA ETKİLİ OLACAK MI?

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da cihazın insanlarda aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor. Farelerde elde edilen sonuçlar, insanlarda saç dökülmesine karşı kesin bir tedavi bulunduğu anlamına gelmiyor.

İnsan saç köklerinin yapısı, hormonlara duyarlılığı ve tedaviye verdiği yanıt hayvanlardan farklı olabiliyor. Bu nedenle cihazın insanlar üzerindeki etkisinin, uygun uygulama sıklığının ve uzun vadeli güvenliğinin klinik çalışmalarla değerlendirilmesi gerekiyor.

Araştırmacılar, teknolojinin yalnızca saç dökülmesinde değil, genetik materyallerin ve tedavi edici maddelerin cildin daha derin katmanlarına ulaştırılmasını gerektiren başka dermatolojik sorunlarda da kullanılabileceğini düşünüyor.