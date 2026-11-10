Android kullanıcılarına müjde: WhatsApp’ta mesaj düzenlemek artık çok daha kolay!

Eskiden bir mesajı düzenlemek için mesajın üzerine basılı tutup sağ üst köşedeki üç noktaya tıklamak ve menüden "Düzenle" seçeneğini bulmak gerekiyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu işlem bir adım kısaltıldı. Artık gönderdiğiniz mesaja uzun bastığınızda, üst çubukta silme ikonunun hemen yanında doğrudan bir "kalem" (düzenle) simgesi beliriyor. Bu simgeye dokunarak hiçbir ek menüye girmeden mesajınızı anında düzeltebilirsiniz.

Küçük ama etkili olan bu tasarım değişikliği, özellikle mesajı gönderdikten hemen sonra fark edilen harf hatalarını hızla düzeltmek için büyük kolaylık sağlıyor. Kurallar ise değişmedi: Gönderilen bir mesajı düzenlemek için hala 15 dakikalık süreniz var ve düzenlenen mesajlarda alıcıya "Düzenlendi" ibaresi gösterilmeye devam ediliyor. iPhone kullanıcıları için ise şimdilik herhangi bir değişiklik yok; iOS'ta mesaj düzenleme işlemi eskisi gibi uzun basıp menüden seçilerek yapılıyor.