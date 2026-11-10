Düşünce okuyan cihazda büyük devrim: %94 isabetle zihinle yazı yazıldı!

Mevcut EEG (elektroensefalografi) tabanlı kaskların en büyük sorunu olan rahatsızlık ve hareket kısıtlılığı, Guangxi ve Tsinghua üniversitelerindeki bilim insanlarının geliştirdiği "gradyan yapıdaki hidrojel elektrotlar" sayesinde aşıldı. Geleneksel elektrotların aksine saç derisine temas eden kısmı yumuşak, devreye bağlanan kısmı ise sert olan bu yenilikçi tasarım, kullanıcılara gün boyu maksimum konfor sunuyor. Testlerde 14 saat boyunca kafada kalan cihaz, kullanıcı yürürken, yemek yerken, kitap okurken ve hatta uyurken bile tam 8 saat boyunca kesintisiz ve yüksek kaliteli beyin dalgası kaydı alabildi.

Sanal bir klavyeye bakarak sadece zihin gücüyle yazı yazmayı sağlayan ve laboratuvar sınırlarını aşarak günlük yaşama uyum gösteren bu teknolojinin, gelecekte epilepsi takibinden engelli bireylerin iletişimine kadar günlük sağlık hizmetlerinde devrim yaratması bekleniyor.