Einstein'ın görelilik teorisinde 100 yıl sonra ezber bozan "çarşaf" keşfi!
Albert Einstein’ın kütleçekim teorisini geliştirmesinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra, Columbia Üniversitesi ve Şili Adolfo Ibáñez Üniversitesi'nden bilim insanları fizikte çığır açacak yeni bir fenomen keşfetti. "Kütleçekimsel yeniden bağlanma" (gravitational reconnection) adı verilen bu şaşırtıcı keşif, yerçekimi alanlarının kendi iç yapısını yeniden düzenleyebileceğini ve depoladığı enerjiyi doğrudan maddeye aktarabileceğini kanıtlıyor.
Güneş'te meydana gelen devasa patlamaların arkasındaki manyetik enerji boşalımına benzeyen bu süreç, yerçekiminin de tıpkı plazmalar gibi enerji salınımı yapabileceğini gösteriyor. Ancak araştırmacılara göre yerçekimi, manyetik alanlar gibi "çizgiler" halinde değil; uzay-zamanın dört boyutlu doğası gereği esnek "çarşaflar" (tabakalar) halinde çalışıyor.
Kara delik çarpışmaları gibi evrenin en aşırı koşullarında zaman ve mekanın nasıl şiddetle büküldüğünü açıklamaya yardımcı olacak bu keşif, Physical Review D dergisinde yayımlandı. Einstein'ın denklemlerinin satır aralarında yüzyıldır gizlenen bu matematiksel sırrın çözülmesiyle, kütleçekiminin kozmosdaki olağanüstü enerji patlamalarındaki rolüne dair fizik kurallarının baştan yazılması bekleniyor.