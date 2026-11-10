Instagram'da yeni dönem başladı: Yapay zeka ile yaş tespiti zorunlu oldu!

Sistem, şüpheli gördüğü hesapları inceleyerek 13 yaşın altındaki kullanıcıların platforma erişimini tamamen engelleyecek. 13-17 yaş aralığındaki gençler ise zorunlu olarak "Genç Hesabı" korumalarına dahil edilecek. Bu korumalarla birlikte gençlerin zaman yönetimi araçları varsayılan olarak açık gelecek ve kimlerle etkileşime girebilecekleri kısıtlanacak.

Meta, sadece Instagram değil, aynı zamanda Threads ve Facebook platformlarında da bu yapay zeka entegrasyonunu kullanarak ortak bir genç koruma düzeni oluşturmayı hedefliyor. Şirket, ebeveynleri bilgilendirmek için bu ay içerisinde detaylı kılavuzlar ve videolar yayınlamaya başlayacak. Yapılan ilk testlerde, bazı çocukların sahte bıyık gibi yöntemlerle sistemi atlatmaya çalıştığı görülse de sistemin genel başarısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.