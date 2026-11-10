sabah
Teknokulis Haberler Instagram'da yeni dönem başladı: Yapay zeka ile yaş tespiti zorunlu oldu!

Instagram'da yeni dönem başladı: Yapay zeka ile yaş tespiti zorunlu oldu!

Meta, genç kullanıcıları korumak amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli yaş tahmini sistemini dünya genelinde devreye aldığını duyurdu. Bugüne kadar yalnızca kullanıcının beyanına dayanan yaş kısıtlamaları, gençlerin sahte doğum tarihleri girerek filtreleri aşmasına neden oluyordu. Yeni devreye giren yapay zekâ altyapısı sayesinde, doğum tarihini yetişkin olarak işaretleyen gençler bile otomatik olarak tespit edilebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
INSTAGRAM’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI: YAPAY ZEKA İLE YAŞ TESPİTİ ZORUNLU OLDU!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:23

Sistem, şüpheli gördüğü hesapları inceleyerek 13 yaşın altındaki kullanıcıların platforma erişimini tamamen engelleyecek. 13-17 yaş aralığındaki gençler ise zorunlu olarak "Genç Hesabı" korumalarına dahil edilecek. Bu korumalarla birlikte gençlerin zaman yönetimi araçları varsayılan olarak açık gelecek ve kimlerle etkileşime girebilecekleri kısıtlanacak.

Meta, sadece Instagram değil, aynı zamanda Threads ve Facebook platformlarında da bu yapay zeka entegrasyonunu kullanarak ortak bir genç koruma düzeni oluşturmayı hedefliyor. Şirket, ebeveynleri bilgilendirmek için bu ay içerisinde detaylı kılavuzlar ve videolar yayınlamaya başlayacak. Yapılan ilk testlerde, bazı çocukların sahte bıyık gibi yöntemlerle sistemi atlatmaya çalıştığı görülse de sistemin genel başarısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA