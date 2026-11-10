Instagram'da yeni dönem başladı: Yapay zeka ile yaş tespiti zorunlu oldu!
Meta, genç kullanıcıları korumak amacıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli yaş tahmini sistemini dünya genelinde devreye aldığını duyurdu. Bugüne kadar yalnızca kullanıcının beyanına dayanan yaş kısıtlamaları, gençlerin sahte doğum tarihleri girerek filtreleri aşmasına neden oluyordu. Yeni devreye giren yapay zekâ altyapısı sayesinde, doğum tarihini yetişkin olarak işaretleyen gençler bile otomatik olarak tespit edilebilecek.
Sistem, şüpheli gördüğü hesapları inceleyerek 13 yaşın altındaki kullanıcıların platforma erişimini tamamen engelleyecek. 13-17 yaş aralığındaki gençler ise zorunlu olarak "Genç Hesabı" korumalarına dahil edilecek. Bu korumalarla birlikte gençlerin zaman yönetimi araçları varsayılan olarak açık gelecek ve kimlerle etkileşime girebilecekleri kısıtlanacak.
Meta, sadece Instagram değil, aynı zamanda Threads ve Facebook platformlarında da bu yapay zeka entegrasyonunu kullanarak ortak bir genç koruma düzeni oluşturmayı hedefliyor. Şirket, ebeveynleri bilgilendirmek için bu ay içerisinde detaylı kılavuzlar ve videolar yayınlamaya başlayacak. Yapılan ilk testlerde, bazı çocukların sahte bıyık gibi yöntemlerle sistemi atlatmaya çalıştığı görülse de sistemin genel başarısının oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.