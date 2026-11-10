Z kuşağının yapay zeka destekli şirket kurma çılgınlığı büyüyor

Gusto'nun yayımladığı 2026 raporuna göre Z kuşağı, 2025 yılında kurulan yeni işletmelerdeki yüzde 9'luk payıyla, yüzde 5'te kalan Baby Boomer kuşağını ilk kez geride bıraktı. Yeni iş kuran Z kuşağı girişimcilerinin yüzde 71'i, süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zeka araçlarından faydalandı. Gençlerin yarısından fazlası doğrudan iş fikri üretmek için teknolojiden destek aldı.

Öte yandan, genç girişimciler sadece teknoloji odaklı değil; tarım, konaklama, perakende ve nitelikli işçilik gibi fiziksel hizmet gerektiren sektörlere de büyük ilgi gösteriyor. Z kuşağının kendi işini kurma motivasyonunun temelinde işsizlik değil, çalışma saatleri ve kariyer kararları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma isteği yatıyor. Girişimciliğin önündeki en büyük engel ise ortalama 12 bin doları bulan başlangıç maliyetleri olarak görülüyor.