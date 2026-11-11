Büyük Patlama'dan 900 milyon yıl sonra yan yana duran iki dev kara delik keşfedildi

İki dev kara delik arasındaki mesafe yaklaşık 18.100 ışık yılı; yani Dünya ile Samanyolu'nun merkezi arasındaki mesafeden bile daha yakın. Uzmanları şaşırtan asıl nokta ise bu kadar erken bir evrede böylesine devasa iki kara deliğin birbirine bu kadar yakın bulunması. Sistemdeki büyük kara delik 1,5 milyar Güneş kütlesine, küçük olan ise 400 milyon Güneş kütlesine eşdeğer bir büyüklükte. Mevcut evren modelleri, bu çağda iki süper kütleli kara deliğin bir araya gelme ihtimalinin çok daha düşük olduğunu öngörüyordu.

Araştırmacılar, bu eşsiz keşfin galaksilerin çarpışması sonucu merkeze itilen yoğun gaz kütlelerinin aynı anda iki kara deliği nasıl beslediğine dair yeni ipuçları sunduğunu belirtiyor. İlerleyen dönemlerde bu iki galaksinin tamamen birleşeceği ve kara deliklerin tek bir dev yapı oluşturacağı tahmin ediliyor. Bulgular The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.