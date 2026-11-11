"Dünyada yaşam hiç başlamasaydı ne olurdu?" Bilim insanları simüle etti

The Planetary Science Journal dergisinde yayımlanan çalışmada, gezegenin jądro (çekirdek), manto, kabuk, okyanus ve atmosfer gibi fiziksel katmanları ile 19 farklı çevresel özelliği analiz edildi.Sonuçlar, biyolojik yaşam olmasa bile Dünya'nın milyarlarca yıl boyunca yüzeyinde sıvı su barındırabilecek sıcaklık ve çevre koşullarını koruyabileceğini gösterdi. Bu istikrarın arkasındaki en önemli güç ise, atmosferdeki karbondioksit ve sıcaklık dengesini denetleyen, volkanik gaz salınımları ve okyanus reaksiyonlarını içeren "karbonat-silikat döngüsü" oldu.

EN BÜYÜK FARK: OKSİJENSİZ BİR ATMOSFER

Yaşamsız bir Dünya'nın günümüzden en belirgin farkı, atmosferde neredeyse hiç oksijen bulunmaması olurdu. Fotosentez yapacak organizmaların eksikliği nedeniyle oksijen üretilemeyecek, ancak gezegen jeofiziksel ve iklimsel olarak bugüne benzer bir yapıda kalmaya devam edecekti.

Bu simülasyon, özellikle Güneş sistemi dışındaki "yaşanabilir" ötegezegenleri arayan astronomlar için büyük önem taşıyor. Çünkü bir gezegende sıvı suyun bulunması ve elverişli iklim şartlarının oluşması, orada mutlaka biyolojik bir yaşamın geliştiği anlamına gelmiyor. Çalışma, yaşam barındırmayan dünyaların da jeolojik süreçlerle dengeli ve "yaşanabilir" görünebileceğini kanıtlıyor.