James Webb Teleskobu'nun Arşivinde Saklanan Gizli Gezegenler Yeni "FLIP" Yöntemiyle Ortaya Çıkarıldı

Astronomide devasa bir ötegezegeni doğrudan görüntülemek, gezegenin kendi yıldızından milyonlarca kat daha sönük olması nedeniyle bugüne kadar en zorlu engellerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak Nature dergisinde yayımlanan son çalışmaya göre araştırmacılar, FLIP yöntemiyle ışığın teleskop aynalarından dedektörlere kadar izlediği yolu simüle edip optik bozulmaları düzelterek bu büyük sorunu aştı. Yapay zeka teknolojisi kullanılmadan, tamamen fizik tabanlı bir modelle geliştirilen bu sistem, görüntü hassasiyetini 2 ila 15 kat arasında artırmayı başardı.

Ekip, yeni tekniğin gücünü kanıtlamak amacıyla JWST'nin iki yıllık arşiv verilerini yeniden inceledi. Yapılan analizler sonucunda, standart görüntü işleme yöntemleriyle fark edilemeyen "51 Eridani b" adlı dev ötegezegen başarıyla tespit edildi.

Bilim insanları, elde edilen bu olağanüstü başarının ardından hiçbir yeni donanıma ihtiyaç duymadan teleskobun mevcut arşivinde saklı kalan diğer gezegenlerin de keşfedilebileceğini vurguluyor. Üstelik bu yeni görüntüleme tekniğinin, gelecekte uzayın derinliklerindeki yaşanabilir dünyaları araştıracak yeni nesil uzay teleskobu görevleri için de kritik bir temel oluşturması hedefleniyor.