Ünlü hackerdan tüyler ürperten uyarı: Her iki kişiden biri kurban olabilir!

Örneğin geçtiğimiz aylarda Berlin eyalet ağına düzenlenen ve 1,4 milyon gizli belgenin sızmasıyla sonuçlanan büyük saldırı, sadece tek bir kullanıcının dalgınlıkla "ClickFix" (tıklama hilesi) tuzağına düşmesiyle gerçekleşti. Di Filippo, günümüzde neredeyse her iki kişiden birinin siber saldırı mağduru olma ihtimali taşıdığını, ancak toplumun bu riski hâlâ hırsızlık veya fırtına gibi tehlikeler kadar ciddiye almadığını belirtiyor.

Günümüzde akıllı ev sistemleri ve internete bağlı cihazların sayısı hızla artarken, teknolojik konfor çoğu zaman güvenliğin önüne geçiyor. Kötü niyetli hackerlar, örneğin zayıf şifrelemeye sahip cihazların güvenlik duvarlarını aşarak kullanıcıların mesajlarına, rehberlerine ve özel verilerine anında erişebiliyor. Uzmanlar, artan "Cybercrime-as-a-Service" (sipariş üzerine siber suç) eylemlerine karşı sadece teknik önlemlerin yeterli olmayacağını, kalıcı çözümün toplumda siber okuryazarlık ve dijital güvenlik eğitimini artırmaktan geçtiğini vurguluyor.