WhatsApp'tan tasarım devrimi: Yeni "yüzen" gezinme çubuğu geliyor

Yuvarlatılmış köşelere sahip olan yeni yüzen çubuk, metin etiketlerini tamamen kaldırarak kullanıcılara çok daha sade bir görünüm sunuyor. Sohbetler, Güncellemeler, Kişiler ve Aramalar sekmelerini barındıran (bazı kullanıcılarda "Sen" sekmesiyle beşe çıkan) menüde, seçili sekmeler artık hap şeklinde değil, simgenin etrafını saran dairesel bir vurguyla gösteriliyor. Bu vurgu, uygulamanın varsayılan yeşil tema rengini yansıtıyor.

EKRAN ALANINDAN TASARRUF SAĞLAYAN DİNAMİK YAPI

Yeni tasarımın en dikkat çekici özelliği ise kaydırmaya duyarlı dinamik yapısı oldu. Kullanıcılar sohbet listesinde aşağı doğru kaydırma yaptığında, yüzen çubuk hem enine hem de boyuna küçülerek kompakt bir hap formuna dönüşüyor. Bu özellik sayesinde simgeler görünür kalmaya devam ederken ekranda çok daha az yer kaplıyor. Yukarı doğru kaydırma yapıldığında ise çubuk anında eski tam boyutuna geri dönüyor.

Geliştirici ekip, yüzen çubuğun arka planla sert bir sınır oluşturmasını engellemek ve uçtan uca ekran düzenine uyum sağlamak amacıyla tasarıma kademeli bir bulanıklık efekti de ekledi. Ekran alanını verimli kullanan bu işlevsel güncellemenin, beta testlerinin tamamlanmasının ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması bekleniyor.