Evrenin karanlıktan nasıl çıktığını gösteren yeni simülasyon: Lumina

Yaklaşık 1,6 milyar ışık yılı genişliğinde devasa bir alanı kapsayan simülasyon, hidrojen ve helyumun "yeniden iyonlaşma" sürecini eşi görülmemiş bir hassasiyetle modelliyor. Araştırmaya göre, evrendeki nötr hidrojeni iyonlaştıran ana kaynak ilk yıldızlar ve galaksiler olurken, helyumu iyonlaştıran yüksek enerjili radyasyonu ise süper kütleli kara delikler sağladı.

Lumina, galaksi oluşumuyla birlikte karanlık madde, gaz, yıldızlar ve ışığın devasa kozmik mesafeler arasındaki etkileşimini de takip edebiliyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki Frontier süper bilgisayarında 100.000 CPU ve 15.000 GPU kullanılarak oluşturulan bu sanal evren modeli, yeni nesil teleskoplardan elde edilecek verilerle karşılaştırılarak ilk galaksilerin nasıl şekillendiğine ışık tutacak.