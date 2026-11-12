WhatsApp'ta metin mesajları için "bir kez görüntüle" özelliği geldi

WhatsApp beta for Android 2. 26. 45. 6 sürümüyle Google Play Store üzerinden yayınlanan güncellemeyle birlikte, bazı beta test kullanıcıları bu yeni özelliğe erişim sağladı. Kullanıcılar, mesajlarını yazdıktan sonra "Gönder" butonuna uzun basarak açılan menüden "Bir kez görüntüle" seçeneğini işaretleyebiliyorlar.

Bu şekilde gönderilen mesajlar, alıcı sohbeti açtığında doğrudan görünmüyor; okumak için mesaja dokunulması gerekiyor. Ayrı bir ekranda açılan metin okunduktan ve ekran kapatıldıktan sonra mesaj tamamen kayboluyor. Gizliliği en üst düzeye çıkaran bu özellikte, alıcının ekran görüntüsü alması, ekran kaydı yapması, metni kopyalaması, başka birine iletmesi veya kaydetmesi WhatsApp tarafından engelleniyor.