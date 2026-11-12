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Teknokulis Haberler WhatsApp'ta metin mesajları için 'bir kez görüntüle' özelliği geldi

WhatsApp'ta metin mesajları için "bir kez görüntüle" özelliği geldi

WhatsApp, popüler "tek seferlik mesaj" (bir kez görüntüle) özelliğini fotoğraf, video ve ses kayıtlarının ardından artık metin mesajları için de Android platformunda test etmeye başladı.

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WHATSAPP’TA METİN MESAJLARI İÇİN BİR KEZ GÖRÜNTÜLE ÖZELLİĞİ GELDİ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:01

WhatsApp beta for Android 2.26.45.6 sürümüyle Google Play Store üzerinden yayınlanan güncellemeyle birlikte, bazı beta test kullanıcıları bu yeni özelliğe erişim sağladı. Kullanıcılar, mesajlarını yazdıktan sonra "Gönder" butonuna uzun basarak açılan menüden "Bir kez görüntüle" seçeneğini işaretleyebiliyorlar.

Bu şekilde gönderilen mesajlar, alıcı sohbeti açtığında doğrudan görünmüyor; okumak için mesaja dokunulması gerekiyor. Ayrı bir ekranda açılan metin okunduktan ve ekran kapatıldıktan sonra mesaj tamamen kayboluyor. Gizliliği en üst düzeye çıkaran bu özellikte, alıcının ekran görüntüsü alması, ekran kaydı yapması, metni kopyalaması, başka birine iletmesi veya kaydetmesi WhatsApp tarafından engelleniyor.

Özellikle şifre, tek kullanımlık kod veya hassas kişisel bilgilerin paylaşımında büyük kolaylık ve güvenlik sağlayacak olan özelliğin, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha fazla kullanıcıya ve ardından genel kullanıma sunulması bekleniyor. Şu an için tek seferlik mesajları zamanlama imkanı ise bulunmuyor.

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Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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