Windows 11'de büyük dönüşüm: Windows 95'in izleri tamamen siliniyor!

Daha önce Çalıştır, Dosya Gezgini özellikler penceresi ve Otomatik Kullan arayüzlerini güncelleyen şirketin radarında şimdi Kayıt Defteri Düzenleyicisi, Aygıt Yöneticisi, Hizmetler ve Olay Görüntüleyicisi bulunuyor. Özellikle MMC altyapısını kullanan bu eski araçların baştan kodlanarak Windows 11'in genel tasarım diline (karanlık mod desteğiyle birlikte) uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ancak ağ, donanım, sürücü ve yazıcı yapılandırmalarının çokluğu nedeniyle Denetim Masası'nın tamamen kaldırılarak Ayarlar'a taşınması oldukça zaman alacak bir süreç olarak görülüyor.

Diğer yandan Windows 11'in 26H2 ve 25H2 sürümleri için yayınlanan yeni bir güncelleme (KB5132061), Dosya Gezgini sağ tık menüsünü hızlandırırken, Otomatik Kullan pencerelerine karanlık mod desteği gibi modern dokunuşları çoktan kullanıcılara sunmaya başladı. Yeni araçların ve tasarım değişikliklerinin kullanıcılara tam olarak ne zaman ulaşacağıyla ilgili ise henüz kesin bir takvim paylaşılmadı.