Yoksa evrende başka bir su kaynağı mı var? Güneş Sistemi'nin ucunda bulunan şok edici rezerv!

Araştırma ekibi, yüksek irtifa uçakları tarafından toplanan ve boyutları 10 ila 30 mikrometre arasında değişen 12 toz taneciğini inceledi. Taneciklerin içerdiği kil mineralleri, uzak geçmişte uzaydaki ana gök cisimlerinin içinde suyu eritebilecek kadar ısı oluştuğunu ve sıvı su barındırdıklarını gösteriyor. Daha da önemlisi, bu kil minerallerinin içindeki ağır oksijen izotopları, bu antik suyun erken Güneş Sistemi'nin diğer bölgelerindeki karbonlu göktaşlarından tamamen farklı bir yapıda olduğunu kanıtladı.

Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaktaki Kuiper Kuşağı, ulaşılması son derece zor bir bölge olduğundan, bu keşif bölgenin gizemlerine dair yeni bir pencere açıyor. Araştırmacılara göre, erken Güneş Sistemi'nde Jüpiter'den çok Satürn, bu dış yörüngedeki ilkel suyun iç yörüngelere karışmasını engelleyen kozmik bir kalkan görevi görmüş olabilir. Bilim insanları her yıl Dünya'ya yağan tonlarca kozmik tozun evrenin sırlarını çözmede daha birçok ipucu taşıdığına inanıyor.