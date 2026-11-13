Evren zaman yolcularını nasıl engelliyor? Kozmik kuralların dehşet verici sırrı!

Genel görelilik kuramı bazı durumlarda zaman döngülerine (kapalı zamansı eğrilere) izin verse de fizikçiler Moustafa Ismail ve David Mattingly, "Metrik-Afin Kütleçekimi" (Metric-Affine Gravity) adlı alternatif bir çerçeve kullanarak MAGIC (Metric-Affine Gravity Imposing Chronology) adlı yeni bir model geliştirdiler. Bu modele göre kütleçekimi, uzay-zamanda zamanın her zaman ileriye doğru akmasını sağlayacak şekilde çalışarak geçmişe dönmeyi matematiksel olarak imkansız hale getiriyor.

Ancak bu heyecan verici çözümün büyük bir pürüzü var. Geliştirilen MAGIC modeli, kütleçekimsel dalgalanmalarda "skaler mod" adı verilen yeni bir tür dengesizlik yaratıyor. Bu dengesizlik, uzay-zaman dokusundaki küçük bozulmaların katlanarak büyümesine ve evrenin kararsız bir yapıya bürünmesine neden oluyor. Model henüz kusursuz bir çözüm sunmasa da zamanda yolculuk paradokslarını engelleyen kuralların bizzat kütleçekiminin içine kodlanmış olabileceğini gösteren dev bir adım olarak Physical Review D dergisinde yayımlandı.