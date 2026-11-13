Evrenin en karanlık sırrı çözülüyor! Euclid Teleskobu'nun 900 milyon galaksilik büyük keşfi

Ayrıca bu haritalama çalışmasında, 60 milyondan fazla kuasar (uzak galaksilerin merkezindeki parlak nesneler) ve karanlık maddenin sırlarını aydınlatabilecek "kütleçekimsel merceklenme" (gravitational lensing) etkisine sahip 15.000 yeni aday fenomen gözlemlendi. Bu oran, önceden bilinen yaklaşık 1.000 örneği devasa bir şekilde katlayarak bilim insanlarına karanlık maddenin nasıl dağıldığını anlama şansı sunuyor.

Karanlık madde ve karanlık enerji, evrenin yaklaşık %95'ini oluşturmasına rağmen hala büyük bir gizem barındırıyor. Araştırma ekibinden Profesör Andy Taylor, Hubble gibi teleskopların yüksek çözünürlüğüne sahip olan Euclid'in asıl farkının gökyüzünde çok daha geniş bir alanı aynı yüksek çözünürlükle tarayabilmesi olduğunu belirtti. Euclid teleskobunun topladığı veriler öylesine büyük ki uzmanlar, artık hiçbir insanın bu haritayı tek başına inceleyebilecek kapasitede olmadığını ve bu görevin karanlık evrenin sırlarını kökten değiştireceğini vurguluyor.