"Kıyamet buzulu" çöküyor, milyonlarca kişi sular altında kalabilir!

Antarktika'nın en kırılgan bölgelerinden biri olan devasa Thwaites Buzulu, küresel deniz seviyelerini felaket boyutunda artıracak kritik bir eşiğe hızla yaklaşıyor. İngiliz Antarktika Araştırması (BAS) kurumunun liderliğindeki uluslararası bir ekip, okyanus tabanından çıkardıkları derin çamur örnekleriyle bu tüyler ürpertici gerçeği resmen kanıtladı.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 4.000 metre derinlikten alınan tortu örnekleri geçmişteki sıcak dönemlerin izlerini taşıyor. Normalde sadece sıcak ve nemli iklimlerde oluşan "kaolinit" mineralinin deniz tabanındaki ani yok oluşu, Batı Antarktika'daki bu devasa buzulların geçmişte de devrilme noktasına ulaşıp iç kesimlere doğru eridiğini açıkça gösteriyor.

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Araştırmacılar, Thwaites gibi kıyamet buzullarının doğal döngüde binlerce yılda çökeceğini, ancak insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle bu sürecin sadece birkaç yüzyıla inebileceğini vurguluyor. Dr. Claus-Dieter Hillenbrand, okyanusların eşi benzeri görülmemiş bir hızla ısınarak durumu çok daha kötü bir hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Sadece Thwaites Buzulu'nun çökmesi, küresel deniz seviyesini tek başına 65 santimetre yükseltecek. Komşusu Pine Island Buzulu ve Batı Antarktika Buz Örtüsü'nün de bu zincirleme felakete katılması durumunda deniz seviyelerinin 3 ila 5 metreye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Uzmanlar, devasa su kütlelerinin kıyıları yutacağı günlerin hızla yaklaştığını belirterek tüm dünyayı acil önlem almaya çağırıyor.