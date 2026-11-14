40 yıldır beklenen 'gizemli ışık' ilk kez görüntülendi!

Bilim insanlarına kozmik kimyayı ve yıldız oluşumlarının etrafındaki sıcak gazları incelemek için yepyeni bir araç sunan bu keşif, yaklaşık 40 yıl önce teorik olarak öngörülmüştü. Üçlü hidrojen iyonunun dönme tayfı olarak bilinen bu emisyon, Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacı David Neufeld liderliğinde yürütülen bir çalışma sonucunda tespit edildi ve sonuçların "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanması kabul edildi.

Gizemli sinyal, Dünya'dan yaklaşık 2300 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız oluşum bölgesinde yer alan "Herbig-Haro 168" cisminin içindeki sıcak gazdan geldi. Üç hidrojen çekirdeğinden oluşan ve eşkenar üçgen şeklindeki bu iyon, normal şartlarda elektromanyetik radyasyon yaymıyor. Ancak, 1986'da astrofizikçiler tarafından öngörüldüğü gibi, dönme sırasındaki hafif bir bozulma bu "yasaklı geçişlerin" (zayıf ışık emisyonlarının) oluşmasına neden oluyor. James Webb'in "MIRI" (Orta Kızılötesi Enstrüman) aracı sayesinde tespit edilen bu zayıf sinyaller, uzaydaki kimyasal reaksiyonları ve yıldızların oluşum süreçlerini anlamada büyük rol oynayacak.