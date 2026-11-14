Bilim dünyasında şok gelişme: Kendi kendini hisseden yapay kaslar piyano çalıyor!

Sadece %0,25 oranında grafen kullanılmasına rağmen, bu yeni yapay kasların dayanıklılığı tam üç kat artarken, esnekliği de insan iskelet kası seviyelerine ulaştı. En büyük mucizesi ise içindeki 50 mikrometre çapındaki bakır bobinin hem ısıtıcı hem de sensör görevi görmesi. Bu sayede dışarıdan hiçbir ek sensöre ihtiyaç duymadan fiberin durumu saniye saniye takip edilebiliyor.

Bu inanılmaz teknolojinin neler yapabildiği ise görenleri şaşkına çevirdi! Geliştirilen bu süper ince yapay kaslar, 3D yazıcıyla üretilen robotik bir elin parmaklarına takıldığında farklı şiddet ve sürelerde nota basarak piyano çaldı. Ayrıca dört çift yapay kas, robotik gözleri 30 dereceye kadar kusursuz şekilde hareket ettirmeyi başardı. Uzmanlar, bu muazzam buluşun gelecekte dar alanlara yerleştirilen onlarca kasla çalışan insansı robot yüzlerinde çığır açacağını belirtiyor.