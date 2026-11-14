Çektiğiniz fotoğraflar aslında "yalan" olabilir! Akıllı telefonlarda ortaya çıkan yapay zeka skandalı

Yıllarca sadece yazılımla kamera performansını artırmayı hedefleyen akıllı telefon üreticileri, şaşırtıcı bir kararla yeniden donanıma yöneldi. iPhone 18 Pro'daki mekanik ayarlanabilir diyafram, Xiaomi'nin özel kamera tutacağı ve Vivo ile Oppo'nun lens hamleleri bu radikal değişimin en büyük kanıtı oldu. "c't uplink" programında buluşan teknoloji editörleri, yazılımın her şeyi çözeceğini vadeden markaların mekanik parçalara geri dönüşünü masaya yatırdı. Uzmanlar, gelişmiş optik lenslerin yapay zekanın sunduğu sanal hilelerden çok daha kaliteli, hatasız ve gerçekçi sonuçlar verdiğinin altını çiziyor.

YAPAY ZEKA FOTOĞRAFI ÖLDÜRÜYOR MU?

Akıllı telefonlara dışarıdan takılan pahalı lensler yüksek maliyetleri yüzünden eleştirilirken, asıl büyük kriz yapay zeka destekli abartılı yakınlaştırma teknolojilerinde patlak veriyor. Uzmanlar, yapay zekanın görüntüyü netleştirmek adına sokak tabelalarına sahte harfler ürettiğine dikkat çekerek, "Yapay zeka bir şeyler uydurmaya başladığı an, o kare artık fotoğraf olmaktan çıkar" uyarısında bulunuyor. Gelecekte yapay zeka hileleri yerine 24-120 mm arası kesintisiz optik zoom teknolojisinin standartlaşması beklenirken, uzmanlar akıllı telefonların anı yakalamak isteyenler için hala en pratik ve yeterli araç olduğunu belirtiyor.